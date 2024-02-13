Министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил, что Каир продолжит соблюдать мирный договор 1979 года, известный как Кэмп-Дэвидские соглашения, пока Израиль будет отвечать взаимностью. Тем самым министр опроверг сообщения из неофициальных источников о том, что Египет якобы рассматривает возможность приостановить действие соглашения из-за израильской агрессии в Газе и готовящегося вторжения в Рафах.

Шукри подчеркнул, что Каир соблюдает мирный договор с Израилем на протяжении последних 40 лет. Он служит основой дипломатических отношений между двумя странами, уточнил министр.

По словам политика, Египет усиленно работает над достижением мирного соглашения между Израилем и ХАМАС, чтобы облегчить обмен задержанными между обеими сторонами и обеспечить поступление гуманитарной помощи в сектор. С октября Израиль ввел тотальную блокаду эксклава, запретив ввоз воды, медикаментов, топлива и продовольствия. С ноября Тель-Авив лишь частично снял ограничения, пропуская минимальное количество помощи в Газу.

11 февраля агентство AP со ссылкой на двух египетских чиновников и западного дипломата сообщило, что Каир пригрозил приостановить мирный договор, если Израиль расширит свое наступление на густонаселенный город Рафах на границе с Египтом.

Газета «Аль-Арабия» позже сообщила, что Египет готов «пересмотреть и понизить уровень дипломатических отношений», если Тель-Авив начнет штурм Рафаха. Однако Шукри не подтвердил и не опроверг сообщения «Аль-Арабии». Дипломат заявил, что ему неизвестны источники, на которые ссылается саудовский новостной канал.

При этом министр подчеркнул, что Египет решительно выступает против намерения Израиля начать военную операцию в Рафахе. Каир призвал объединить все международные и региональные усилия для предотвращения потенциального нападения.

Шукри также предостерег Израиль от «систематических» мер, направленных на переселение жителей Газы на Синай — это Каир считает «красной линией».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает, что отправка войск в Рафах необходима для «победы» в четырехмесячной войне против палестинского движения ХАМАС. Более половины из 2,3 млн населения Газы нашли убежище в Рафахе.

Мирный договор между Египтом и Израилем — Кэмп-Дэвидские соглашения — был подписан покойным президентом Египта Анваром Садатом и тогдашним премьер-министром Израиля Менахемом Бегином в 1978 году.

Соглашение положило конец израильской оккупации Синайского полуострова после войны 1967 года. Египет также стал первой арабской страной, официально признавшей Израиль.