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Неутешительный прогноз для ВПК Европы
Руководитель крупнейшего европейского производителя оружия заявил, что перевооружение Европы займет 10 лет
Неутешительный прогноз для ВПК Европы
Rheinmetall / Photo: Reuters
13 февраля 2024 г.

Потенциально Европе потребуется 10 лет, чтобы пополнить запасы боеприпасов и достичь полной боеготовности. Такую оценку сделал Армин Паппергер, генеральный директор Rheinmetall, крупнейшей оборонной компании Германии.

Паппергер сделал это заявление во время церемонии, посвященной началу строительства нового завода Rheinmetall по производству оружия. На мероприятии присутствовал канцлер Олаф Шольц и другие европейские лидеры. Новое предприятие должно значительно увеличить производственные мощности Европы по боеприпасам.

Паппергер подчеркнул важность долгосрочных усилий для противостояния потенциальным агрессорам. Опасения по поводу боеготовности Европы возникли после недавних заявлений Дональда Трампа, выразившего отсутствие интереса к защите союзников по НАТО.

Деятельность Rheinmetall будет направлена на устранение критического дефицита резервов европейского ВПК, так как значительные объемы боеприпасов были переданы Украине.

Канцлер Шольц подчеркнул значение сплоченности и боеспособности НАТО на фоне продолжающейся агрессии России. Он призвал европейские страны быть готовыми к сдерживанию.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что Европе необходимо наращивать обороноспособность «независимо от обстоятельств».

После вторжения России в Украину канцлер Шольц объявил о «поворотном моменте» в оборонной политике Германии. Была обозначена цель перевести Германию на более активные позиции в сфере обороны и безопасности.

После российского вторжения Европа увеличила расходы на оборону, но эксперты утверждают, что зависимость от поддержки США по-прежнему высока.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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