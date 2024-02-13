Госпогранслужба Азербайджана 13 февраля провела операцию «‎Возмездие»‎ в ответ на обстрел пограничных сел со стороны армянских пограничников в районе населенного пункта Неркин-Анд в Гафанском районе.

«‎Подразделения Госпогранслужбы 13 февраля провели операцию «‎Возмездие» в ответ на провокацию, совершенную вчера со стороны ВС Армении. В результате операции боевой пост ВС Армении возле населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, откуда вчера были обстреляны наши солдаты, был полностью уничтожен, а боевые позиции подавлены‎», — заявили в погранслужбе.

Там подчеркнули: ответственность за начало обстрелов полностью лежит на Ереване, чьи военные первыми открыли огонь по пограничным укреплениям.

Ранее оборонное ведомство Азербайджана заявило, что армянские вооруженные силы вечером 12 февраля обстреляли позиции азербайджанских военных в направлении Товуза. МИД Азербайджана заявил, что такие действия Еревана наносят серьезный ущерб мирному процессу между двумя странами.

В Ереване отрицают заявления о начале обстрелов на границе, утверждая, что никакого обстрела не было. Позже Минобороны Армении отчиталось, что в результате азербайджанской операции «‎Возмездие» убиты двое ‎армянских военных.