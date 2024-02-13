«Слишком много палестинцев, убитых в Газе, были невинными гражданскими лицами‎»‎, — заявил 12 февраля президент США Джо Байден на встрече с королем Иордании Абдаллой.

«Слишком многие из более чем 27 тыс. палестинцев, убитых в этом конфликте, были невинными гражданскими лицами, в том числе тысячи детей», — подчеркнул глава Белого дома.

Президент также отметил, что сотни тысяч людей не имеют доступа к еде, воде или другим основным услугам, и многие семьи потеряли не одного родственника, а целые семьи.

«Это душераздирающе», — заявил Байден. — «Каждая невинная жизнь, потерянная в Газе, — это трагедия. Так же, как каждая невинная жизнь, потерянная в Израиле‎. Мы молимся за эти жизни, как израильтян, так и палестинцев, и за скорбящие семьи».

11 февраля во время телефонных переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Байден призвал его не начинать военную операцию в Рафахе — последнем не занятом израильской армией городе Газы. Там укрываются более 1,3 млн палестинских беженцев. Президент США заявил, что Тель-Авив не должен начинать наступление, пока не гарантирует, что гражданские лица окажутся в безопасности.

Несмотря на призывы со стороны Байдена, премьер-министр Израиля 12 февраля на встрече с голландским коллегой Марком Рютте в очередной раз заявил, что Тель-Авив проведет военную операцию в Рафахе. По словам Нетаньяху, Израиль намерен «‎до конца идти против ХАМАС»‎. При этом израильские власти пока так и не представили план эвакуации гражданского населения из Рафаха.

Глава Белого дома также заявил, что США работают над компромиссным соглашением о прекращении огня и обмене заложников между Израилем и ХАМАС, которое «приведет к немедленному и устойчивому периоду прекращения боевых действий в Газе на срок не менее шести недель, чтобы мы могли за это время выработать что-то более устойчивое», уточнил Байден.

Президент США также отметил, что многие люди в Рафахе были перемещены и не раз, когда они бежали от насилия.

«Их нужно защищать», — подчеркнул глава Белого дома. — «Мы также дали понять с самого начала. Мы выступаем против любого принудительного перемещения палестинцев из Газы».