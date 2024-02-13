Израильская армия опубликовала кадры авиаударов по Хан-Юнусу в Газе

Армия Израиля опубликовала кадры воздушной операции в Хан-Юнусе, 12 февраля. Израиль наносит авивудары по сектору Газа с 7 октября. По последней информации, погибли по меньшей мере 28 340 палестинцев и около 68 тысяч получили ранения. По данным ООН, 60 % инфраструктуры эксклава повреждено или разрушено. #trtнарусском #палестина #разрушения #ханюнус #газа #авиаудар #израиль #армияизраиля #палестинцы #секторгаза #trtrussian