ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Израильская армия опубликовала кадры авиаударов по Хан-Юнусу в Газе
Армия Израиля опубликовала кадры воздушной операции в Хан-Юнусе, 12 февраля. Израиль наносит авивудары по сектору Газа с 7 октября. По последней информации, погибли по меньшей мере 28 340 палестинцев и около 68 тысяч получили ранения. По данным ООН, 60 % инфраструктуры эксклава повреждено или разрушено. #trtнарусском #палестина #разрушения #ханюнус #газа #авиаудар #израиль #армияизраиля #палестинцы #секторгаза #trtrussian
ьтьтьбтьб / Others
13 февраля 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us