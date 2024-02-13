Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Объединенные Арабские Эмираты для участия во «Всемирном правительственном саммите». Мероприятие, на котором выступит лидер Турции, пройдет с 12 по 14 февраля в Дубае. Главная тема саммита — «Формирование правительств будущего».

Этот ежегодный саммит проводится в Дубае с 2013 года. Он выступает в качестве платформы обмена знаниями между правительственными чиновниками, лидерами мысли, политиками и предпринимателями. Встречи и выступления на полях саммита посвящены анализу будущих тенденций, проблем и возможностей, стоящих перед человечеством. На саммите выступают более 90 докладчиков из 150 стран-участниц.

На полях саммита президент Эрдоган встретится с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и другими лидерами государств, принимающих участие в ежегодной встрече.

В среду турецкий лидер также планирует совершить однодневный визит в египетскую столицу Каир по приглашению своего египетского коллеги Абделя Фаттаха аль-Сиси.

Лидеры обсудят шаги, которые можно предпринять для улучшения двусторонних отношений и активизации механизмов сотрудничества на высоком уровне.

Также на повестке дня будут актуальные глобальные и региональные проблемы, в частности нападения Израиля на Газу и проблемы Палестины.