Во время встречи с журналистами Пескова спросили о мотивах решения Министерства внутренних дел России объявить в розыск премьер-министра и госсекретаря Эстонии.

«Потому что это люди, которые ответственны за решения, которые фактически являются надругательством над исторической памятью, и это те люди, которые предпринимают враждебные действия по отношению и к исторической памяти, и к нашей стране», — сказал Песков.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова через свой Telegram-канал прокомментировала действия МВД в отношении премьера и госсекретаря Эстонии. Захарова отметила, что «за преступления перед памятью освободителям мира от нацизма и фашизма надо отвечать».

По ее словам, объявление в розыск премьер-министра Эстонии Каи Каллас и госсекретаря Таймара Петеркопа — «это только начало».

Ранее сегодня стало известно, что действующий премьер-министр Эстонии Кая Каллас внесена в базу розыска МВД России. Она разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ, однако в министерстве не сообщили дополнительных деталей.

Также в розыск по уголовной статье был объявлен госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп.

*** 12:13

Из базы розыска МВД РФ стало известно, что против премьер-министра Эстонии Каи Каллас и десятка европейских чиновников возбуждены уголовные дела

Министерство внутренних дел России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас — об этом сообщают российские независимые журналисты со ссылкой на базу розыска МВД. Это первый случай, когда РФ заводит уголовное дело против действующего главы другого государства.

Публично о заведении уголовного дела против главы Эстонии российское ведомство не сообщало. В базе розыска также нет деталей, о какой именно уголовной статье идет речь.

Предположительно, причиной для возбуждения уголовного дела в отношении Каи Каллас может быть ее инициатива по сносу памятников советского периода в Эстонии. В конце прошлого года специальная рабочая группа при госканцелярии Эстонии выпустила рекомендации о сносе или замене более двухсот советских памятников на территории страны.

В ответ председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал тогда изучить эту инициативу и выявить причастных к ней лиц.

В базе розыска МВД РФ также числятся десятки политиков и чиновников из стран Балтии, в том числе бывший министр внутренних дел Латвии Мария Голубева, публично поддержавшая в 2022 году снос памятника советским солдатам в Риге. Также в списках фигурируют несколько десятков действующих латвийских депутатов. Они проголосовали за выход из соглашения с РФ, предусматривавшего сохранение мемориалов СССР.

После вторжения России в Украину в 2022 году власти стран Балтии запустили процесс по сносу памятников советского наследия как символов оккупации.