Действия Запада можно квалифицировать как «воровство» и «присвоение себе того, что не принадлежит». Об этом во время выступления на телеканале «Соловьев Live» рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя постановление Европейского союза, которое обеспечивает юридическую основу для хранения и использования прибыли от замороженных средств РФ для Украины.

Захарова подчеркнула, что Россия видит различные способы, которыми Запад пытается извлечь выгоду из ситуации, и предупредила, что ответные меры России будут «чрезвычайно жесткими».

Дипломат также указала на желание Запада конфисковать российские активы для компенсации расходов, связанных с поддержкой Украины в текущем конфликте.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на регулярном брифинге для журналистов выразил одобрение действиям ЕС, направленным на использование российских активов в пользу Украины, и сообщил о продолжении обсуждений с партнерами возможных дополнительных шагов в этом направлении. Он подчеркнул, что целью этих мер является прекращение Россией военных действий в Украине и обеспечение компенсации за нанесенный ущерб.

Как писал TRT на русском, 12 февраля Совет Евросоюза утвердил постановление, которое позволяет использовать прибыли от замороженных российских активов для Украины.