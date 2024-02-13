ПОЛИТИКА
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В США и Великобритании тысячи протестующих требовали от Израиля прекратить атаки по Рафаху
Тысячи людей собрались у стен Белого дома в Вашингтоне, вышли на улицы Нью-Йорка и Лондона, чтобы остановить израильские атаки по сектору Газа. «Руки прочь от Палестины» и «Спасите Рафах» было написано на плакатах протестующих. #trtнарусском #протест #палестина #великобритания #сша #рафах #белыйдом #израиль #ньюйорк #спаситерафах #атака #trtrussian
титьить / Others
13 февраля 2024 г.
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