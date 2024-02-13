Впервые с декабря 2021 года цена биткойна достигла отметки в 50 тыс. долларов США. Этот скачок объясняется ожиданиями снижения процентных ставок и недавним одобрением регулирующими органами США спотовых биржевых биткойн-фондов (BTC-ETF).

Спотовые фонды ETF предоставляют простой доступ к отслеживанию стоимости и покупке криптовалют. Он не требует регистрации кошелька и самостоятельного хранения криптовалюты, что очень удобно и безопасно для розничных инвесторов.

За последний год биткойн вырос в цене на 16,3%.

Энтони Тренчев, соучредитель крипто-кредитной платформы Nexo, считает текущий показатель важной вехой для биткойна. На этой новости выросли и другие акции, связанные с криптовалютой — Coinbase, Riot Platforms, Marathon Digital и MicroStrategy. Etherium, другая популярная криптовалюта, также показал рост.

Аналитики предполагают, что рост цены биткойна в первую очередь связан с увеличением инвестиций в биткойн через спотовые фонды ETF. Эта тенденция последовала за решением Комиссии по ценным бумагам и биржам США одобрить первые такие биржи.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост популярности биржевых фондов на биткойн, при этом одни оценки притока средств в текущем году достигают 10 млрд долларов, другие же говорят о 100 млрд долларов.

Кроме того, прогнозируется продолжение тенденции на рост биткойна из-за «халвинга» — предстоящего уменьшения вознаграждения за майнинг (добычу биткойна) на 50%. Это приведет в свою очередь к ограничению предложения популярной криптовалюты.