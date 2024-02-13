Йеменское движение «‎Ансаруллах»‎ (также известное как хуситы) 12 февраля выпустило ракеты по грузовому кораблю MV Star Iris в Красном море. Судно зарегистрировано на Маршалловых островах. Оно перевозило кукурузу в Иран, сообщает Центральное командование США.

«Корабль сообщает, что получил незначительные повреждения, обошлось без пострадавших членов экипажа», — заявили в американском управлении. При этом там уточнили, что судно шло в иранский порт Бандар Имам Хомейни.

США отметили, что хуситы входят в поддерживаемую Ираном т.н. «‎ось сопротивления»‎, потому удар по судну, следующему в иранский порт, вызвал у американских военных удивление.

Хуситы начали свои нападения на коммерческие суда в Красном море в середине ноября в ответ на военную агрессию Израиля в Газе. Йеменские повстанцы утверждают, что атакуют только корабли, связанные с Израилем и его союзниками, чтобы оказать на них давление и вынудить прекратить войну в Газе. С ноября хуситы нанесли более 40 ударов по кораблям в Баб эль-Мандебском проливе, который связывает Аравийское и Красное моря.

На фоне атак крупнейшие логистические компании мира начали перенаправлять суда до южной оконечности Африки, чтобы не подвергать их опасности в Красном море. Такой маршрут удлиняет путешествие как минимум на 10 дней и обходится на несколько миллионов долларов дороже.

В середине декабря США и еще 11 стран создали коалицию для защиты судоходства. Миссия «‎Страж процветания»‎ призвана обеспечить безопасный проход судов через Баб эль-Мандеб и далее к Суэцкому каналу. Однако до сих пор коалиции не удалось обеспечить безопасность судоходства в этом регионе. Более того, транспортные компании, включая крупнейшего игрока отрасли Maersk, констатируют, что ситуация в акватории за последний месяц только ухудшилась.

С начала января США и Великобритания продолжают наносить удары по военным объектам хуситов в Йемене, однако эти атаки не уменьшили боевую мощь повстанцев и не вынудили движение прекратить нападения на суда в Красном море.