МИД Франции сообщил, что Россия намеренно манипулирует информацией и распространяет ложные сообщения в соцсетях и СМИ, нацеливаясь на союзников Киева. Среди целей российской дезинформационной кампании, по словам французских чиновников, — Польша, Германия и Франция.

В ведомстве уточнили, что российские «провокаторы‎»‎ распространяют антиукраинские сообщения на социальных платформах, таких как X, а также через СМИ, в частности, через международное агентство Sputnik. Париж обвиняет издание в распространении пропаганды.

По мнению французских дипломатов, цель российской кампании по дезинформации остается прежней: оправдать российское вторжение в Украину, дискредитировать и уменьшить военное сопротивление Киева и подорвать западную поддержку Украины, заставив жителей этих стран выступить против финансирования помощи украинцам.

Как отмечает МИД Франции, эти усилия Кремля нельзя сбрасывать со счетов, кампания в целом работает. При этом российская кампания по дезинформации выходит за рамки войны в Украине, утверждают дипломаты. По их словам, Россия использует свои средства пропаганды для влияния на выборы в Великобритании, ЕС и Германии, чтобы поддержать более пророссийских кандидатов.

В прошлом месяце представители Минобороны Франции заявили, что страна стала главной целью российской кампании по дезинформации. Якобы Кремль пытается убедить французов голосовать против решения французских властей нарастить поддержку Киева.

В прошлом году французское агентство Viginum, ответственное за борьбу с иностранным цифровым вмешательством, заявило, что сорвало планируемую операцию Москвы, которая предполагала вмешательство в электоральные процессы во Франции и ЕС. По данным Viginum, в кампании участвовали «западные организации, связанные с российским государством».

В частности, агентство обнаружило зеркальный веб-сайт, копирующий сайт Министерства иностранных дел Франции, который подавал новости в удобной Кремлю трактовке, искажая их суть.

В Кремле пока никак не комментировали обвинения французской стороны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно называл фейками публикации западных СМИ о войне в Украине, называя их спекуляциями. В частности, Москва отрицает убийства мирного населения в Буче.