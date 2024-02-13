Как выглядит город Рафах на карте

Более 100 человек погибли в результате авиаударов Израиля по Рафаху в палестинском секторе Газа. Этот район, расположенный на границе сектора Газа с Египтом, является местом, куда Израиль заставил эвакуироваться более миллиона мирных жителей, утверждая, что это «безопасная зона». Площадь города составляет 64 квадратных километра. #trtнарусском #рафах #палестина #карта #израиль #атака #атакаизраиля #египет #граница #газа #trtrussian