ПОЛИТИКА
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Как выглядит город Рафах на карте
Более 100 человек погибли в результате авиаударов Израиля по Рафаху в палестинском секторе Газа. Этот район, расположенный на границе сектора Газа с Египтом, является местом, куда Израиль заставил эвакуироваться более миллиона мирных жителей, утверждая, что это «безопасная зона». Площадь города составляет 64 квадратных километра. #trtнарусском #рафах #палестина #карта #израиль #атака #атакаизраиля #египет #граница #газа #trtrussian
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13 февраля 2024 г.
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