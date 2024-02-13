Израильская армия использует индийские беспилотники Hermes 900 для ударов по Газе и может задействовать их для нападения на Рафах. В городе на юге сектора укрывается более 1,3 млн человек, бежавших из других частей эксклава, оккупированных израильской армией.

Военные эксперты отмечают, что индийские беспилотники стали одним из главных орудий израильской армии во время четырехмесячной агрессии против Газы. Тель-Авив использует дроны для разведки, а также для нападений на гражданских лиц и дома палестинцев.

Израиль развернул масштабный флот беспилотников над эксклавом, утверждая, что это необходимо для выполнения операций против ХАМАС. Однако на деле, по сообщениям правозащитников, израильские дроны неоднократно атаковали гражданские объекты, включая больницы и школы, где укрывались беженцы.

Hermes 900 способен оставаться в воздухе свыше 30 часов, используется для различных военных операций, включая разведывательные миссии, а также воздушные бомбардировки. Дрон впервые был представлен в 2014 году во время войны Израиля в Газе. Тогда от израильской агрессии погибли свыше 2000 палестинцев, еще 10 тыс. человек были ранены.

С тех пор Hermes 900 стал одной из четырех основных моделей смертоносных беспилотников, которые использует израильская армия.

2 февраля портал Shephard Media сообщил, что Израиль получил 20 индийских беспилотников Hermes 900 из Adani-Elbit Advanced Systems India Ltd — это совместное израильско-индийское предприятие по производству дронов.

Хотя ни одна страна публично не признала передачу индийских беспилотников в Израиль, источник издания подтвердил, что беспилотники были экспортированы в Тель-Авив в начале месяца.

Правозащитники отмечают, что сделка с беспилотниками подчеркивает растущее соучастие Индии в военной агрессии Израиля против палестинцев и растущие экономические и военные связи между двумя странами.