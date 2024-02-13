Предвыборный штаб президента США Джо Байдена завел политику аккаунт в приложении Tiktok, чтобы активнее привлечь молодых американских избирателей и помочь 81-летнему главе Белого дома переизбраться на выборах в ноябре. Первый ролик Байдена был посвящен матчам Суперкубка НФЛ, известного также как Супербоул.

Видео, опубликованное в учетной записи Biden-Harris HQ Tiktok, носило юмористический характер и высмеивало теорию заговора о том, что результат Суперкубка был сфальсифицирован, чтобы победила команда Трэвиса Келса — парня суперзвезды Тейлор Свифт. Некоторые консерваторы считают, что финал матча сфабриковали, чтобы тем самым склонить певицу с многомиллионной аудиторией поддержать Байдена.

В коротком ролике Байдена спросили, правда ли это он «коварно подстроил все так, чтобы команда Трэвиса Келси выиграла Суперкубок».

«Если расскажу тебе, меня ждут неприятности», — пошутил глава Белого дома.

Запуск кампании в Tiktok стал особенным событием, учитывая, что приложение принадлежит китайскому техническому гиганту Bytedance. Ранее администрация Дональда Трампа, а после и сам Байден не раз высказывали опасения по поводу использования TikTok в США.

Некоторые законодатели США призвали запретить приложение из-за опасений, что правительство Китая может получить доступ к пользовательским данным или повлиять на настроения американских избирателей.

В прошлом году администрация Байдена приказала правительственным учреждениям удалить TikTok с телефонов и устройств, принадлежащих федеральному правительству.

Китайская соцсеть заверила, что не будет делиться пользовательскими данными ни с правительством США, ни с властями Китая. Компания приняла существенные меры для защиты конфиденциальности своих пользователей. Однако это не повысило доверие к соцсети среди консервативных демократов в Конгрессе.

В предвыборном ролике Байден заявил, что «продолжит встречаться с избирателями там, где они находятся», в том числе и в других соцсетях, таких как Instagram и Social, которая принадлежит бывшему президенту США Дональду Трампу. Трамп, республиканский лидер в президентской гонке, пока не заводил аккаунт в китайской соцсети.

Байден пытается бороться с образом старого пожилого человека. На прошлой неделе специальное расследование сняло обвинения с президента США в деле умышленного хранения секретных документов дома. Причиной прокурор назвал «‎проблемы с памятью»‎ у политика. После этого журналисты задали Байдену неудобные вопросы о том, есть ли у него проблемы с памятью, на что глава Белого дома ответил в жесткой форме, обращаясь к журналисту: «‎если бы у меня были проблемы с памятью, я бы не позволил тебе задать этот вопрос»‎.

По данным опроса ABC News/Ipsos, 86% американцев считают, что президент Джо Байден слишком стар, чтобы выдвигаться на еще один срок. При этом 59% американцев считают, что бывший президент Дональд Трамп также слишком стар для президентского кресла.