ПОЛИТИКА
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Индию трясет: фермеры требуют справедливости
В Индии снова массовые протесты аграриев. Полиция действует жестко, но фермеры не сдаются
Индию трясет: фермеры требуют справедливости
Протесты аграриев в Индии / Photo: Reuters
13 февраля 2024 г.

Около двухсот фермерских объединений в Индии выступили с массовыми протестами против правительства. Организованы крупные шествия в сторону столицы. Множество участников акций задержаны, но точное их число пока не установлено.

Фермеры прибывают к границам Дели, где для подавления протестов задействована полиция и военные. Правоохранители устанавливают баррикады в попытке предотвратить продвижение шествий. Сообщается, что в одном из штатов возведенные полицией барьеры были снесены с использованием сельскохозяйственных машин.

Протестующие заявляют, что они придерживаются мирного характера акций, однако правительство отвечает непропорционально — использует против них жесткие силовые методы, включая слезоточивый газ.

Фермерские профсоюзы заявили о намерении продолжать протесты до выполнения их требований, включая обеспечение рабочих мест, медицинских услуг, компенсации за землю и принятия закона о минимальной поддерживающей цене для сельхозкультур.

На 16 февраля была объявлена ​​общенациональная забастовка, во время которой фермеры прекратят работу и перекроют ключевые автомагистрали.

Представители правящей партии Индии винят оппозицию в подстрекательстве к массовым беспорядкам на фоне предстоящих выборов.

Как заявил в разговоре с журналистами министр сельского хозяйства Индии Арджун Мунда, переговоры между представителями государства и лидерами профсоюзов состоялись, но закончились безрезультатно.

Ситуация перекликается с протестами 2020 года, которые длились более года и привели к отмене противоречивых сельскохозяйственных законов.

Хотя по некоторым вопросам было достигнуто согласие, основное требование о гарантированных минимальных ценах на сельхозпродукцию так и не выполнено. Еще в 2021 году правительство обещало изучить способы установить ценовые пороги для аграрной продукции, но соответствующая экспертная группа так и не представила свои выводы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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