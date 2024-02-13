Сенат США во вторник одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95,34 млрд долларов. Законодатели одобрили документ 70 голосами (против 29), что превысило установленный палатой порог в 60 голосов для принятия. Двадцать два республиканца присоединились к большинству демократов и поддержали законопроект. Теперь его рассмотрит Палата представителей, возглавляемая республиканцами. «Прошли годы, возможно, десятилетия с тех пор, как Сенат принимал законопроект, который столь сильно влияет не только на нашу национальную безопасность, не только на безопасность наших союзников, но и на безопасность западной демократии», — сказал лидер большинства в Сенате Чак Шумер. Голосование состоялось перед рассветом — после того, как восемь жестких противников помощи Украине из числа республиканцев выступали в зале Сената всю ночь в течение почти 6 часов. Президент Джо Байден уже несколько месяцев призывает Конгресс поторопиться с новым пакетом помощи Украине, Израилю и партнерам США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань. Обе палаты Конгресса должны одобрить законопроект, прежде чем Байден сможет подписать его в качестве закона. Шумер заявил о своей уверенности в том, что законопроект получит такую же сильную двухпартийную поддержку в Палате представителей. Однако судьба пакета мер в Палате представителей туманна — республиканцы обладают там большинством. Кроме того, как показал недавний случай с отвержением комплексного пакета мер, включавшего пункты об усилении границы с Мексикой, республиканские законодатели оглядываются на призывы Дональда Трампа — скептика в отношении помощи Украине.