Дэвид Кэмерон: Израилю следует остановиться

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Израиль должен остановиться и серьезно подумать, прежде чем предпринимать дальнейшие действия в Рафахе. Накануне, израильские войска нанесли многократные удары по пограничному городу, несмотря на то, что там находится около 2 млн перемещенных палестинцев. #trtнарусском #израиль #кэмерон #великобритания #заявление #рафах #палестинцы #газа #палестина #нетаньяху #trtrussian