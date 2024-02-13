ПОЛИТИКА
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Дэвид Кэмерон: Израилю следует остановиться
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Израиль должен остановиться и серьезно подумать, прежде чем предпринимать дальнейшие действия в Рафахе. Накануне, израильские войска нанесли многократные удары по пограничному городу, несмотря на то, что там находится около 2 млн перемещенных палестинцев. #trtнарусском #израиль #кэмерон #великобритания #заявление #рафах #палестинцы #газа #палестина #нетаньяху #trtrussian
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13 февраля 2024 г.
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