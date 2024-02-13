Двое журналистов — репортер Al Jazeera Исмаил Абу Омар и оператор Ахмад Матар — получили серьезные ранения в результате израильского авиаудара по сектору Газа к северу от Рафаха. Состояние корреспондента Исмаила Абу Омара было оценено как тяжелое.

Оба журналиста доставлены в Европейскую больницу в Хан-Юнисе для госпитализации. Абу Омару ампутировали правую ногу, но осколки шрапнели остаются в его голове и груди. Врачи пытаются спасти его левую ногу. В настоящее время он находится на операции после значительной потери крови из-за возможного повреждения бедренной артерии.

Доктор Мухаммед аль-Астал, врач скорой помощи, заявил, что жизни репортера угрожает опасность.

Коллега Абу Омара, журналист Хани Махмуд, находящийся в Рафахе, рассказал, что они «находились на полевой работе, документируя условия жизни перемещенных палестинских семей в этом конкретном районе, а также ужасы, которые они испытали и пережили в течение последних суток, когда велись массированные авиаудары по основным частям города Рафах, где погибло около ста человек».

Он добавил, что журналисты пострадали при атаке ракетой, выпущенной беспилотником. Это уже пятый по счету обстрел съемочной группы Al Jazeera в Газе.

Вещательное ведомство Газы назвало эти нападения «умышленными», добавив, что это «часть политики запугивания журналистов», которую Израиль проводит, чтобы предотвратить освещение ситуации в Газе.