В своем выступлении он привлек внимание к последствиям пандемии COVID-19 и глобальным кризисам, таким как война России и Украины и незаконное вторжение Израиля в сектор Газа.

«Когда мы подумали, что видим свет в конце туннеля, нас потрясла война между Россией и Украиной. Эта война погрузила глобальную экономику и политику, уже борющуюся с серьезными неопределенностями, в еще большую турбулентность. Мы столкнулись со множеством проблем, таких как рост цен на энергию и продовольственный кризис», — подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что, благодаря Черноморской зерновой инициативе, выдвинутой Турцией, стало возможным предотвращение продовольственного кризиса. По словам турецкого лидера, Анкара с первых дней конфликта выступала за мир и предприняла значительные усилия для его достижения.

Касаясь израильско-палестинского конфликта, президент Эрдоган заявил о важности создания независимого палестинского государства для достижения долговременного мира в регионе. «Все шаги по урегулированию останутся незавершенными, пока не будет создано независимое, суверенное и географически целостное палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме», — подчеркнул глава государства.

Президент также осудил действия Израиля, нарушающие международное право, и выразил поддержку палестинскому народу в его стремлении к справедливости и самоопределению.

Он отметил необходимость признания Израилем существования независимого палестинского государства как шага к миру: «Если Израиль хочет постоянного мира, он должен отказаться от экспансионистских идей и признать существование независимого палестинского государства на основе границ 1967 года».

В заключение своего выступления Эрдоган выразил сожаление по поводу попыток подорвать репутацию Агентства ООН по делам палестинских беженцев и призвал мировое сообщество поддержать эту организацию, играющую критически важную роль для миллионов беженцев.