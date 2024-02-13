Во вторник на саммите в Дубае первая леди Турции Эмине Эрдоган призвала к срочным мерам для обеспечения защиты планеты и гарантирования устойчивого будущего для всех.

В рамках программы «Цели устойчивого развития 2045: Формирование будущего нашего мира», проходившей на Всемирном правительственном саммите в Дубае, Эмине Эрдоган подчеркнула важность единства усилий людей из разных уголков мира, принадлежащих к различным культурам и религиям, в целях защиты планеты и создания устойчивого мира для будущих поколений.

Она указала на опасность текущей тенденции развития, которая может привести человечество и все живые существа к необратимому исчезновению наряду с существующими цивилизациями. Первая леди выразила необходимость активного участия каждого для снижения вредного воздействия на окружающую среду и подчеркнула значимость международного сотрудничества в решении глобальных проблем, таких как климатические изменения и загрязнение планеты.

Первая леди отметила вклад Турции, в том числе в движение «Ноль отходов» и сотрудничество с другими странами. Кроме того, Эмине Эрдоган обратила внимание на роль образования и повышения осведомленности в продвижении устойчивого развития и подчеркнула важность вовлечения молодежи в активные действия для создания изменений.

«От наших действий зависит будущее планеты», — заявила она.