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Первая леди Турции призвала спасти планету
Эмине Эрдоган акцентировала внимание на общей цели людей различных стран, культур и религий в деле защиты планеты и создании устойчивого мира для будущих поколений
Первая леди Турции призвала спасти планету
Первая леди Турции / Others
13 февраля 2024 г.

Во вторник на саммите в Дубае первая леди Турции Эмине Эрдоган призвала к срочным мерам для обеспечения защиты планеты и гарантирования устойчивого будущего для всех.

В рамках программы «Цели устойчивого развития 2045: Формирование будущего нашего мира», проходившей на Всемирном правительственном саммите в Дубае, Эмине Эрдоган подчеркнула важность единства усилий людей из разных уголков мира, принадлежащих к различным культурам и религиям, в целях защиты планеты и создания устойчивого мира для будущих поколений.

Она указала на опасность текущей тенденции развития, которая может привести человечество и все живые существа к необратимому исчезновению наряду с существующими цивилизациями. Первая леди выразила необходимость активного участия каждого для снижения вредного воздействия на окружающую среду и подчеркнула значимость международного сотрудничества в решении глобальных проблем, таких как климатические изменения и загрязнение планеты.

Первая леди отметила вклад Турции, в том числе в движение «Ноль отходов» и сотрудничество с другими странами. Кроме того, Эмине Эрдоган обратила внимание на роль образования и повышения осведомленности в продвижении устойчивого развития и подчеркнула важность вовлечения молодежи в активные действия для создания изменений.

«От наших действий зависит будущее планеты», — заявила она.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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