О новом главнокомандующем ВСУ. Что изменится с его назначением? Каковы ожидания от нового главнокомандующего? Есть ли какая-то разница в подходах Залужного и Сырского?

Вы знаете, многие, кто никогда не сталкивался с жесткой иерархией в силовых структурах и государственном управлении, не всегда осознают, насколько критична роль командной работы. Даже самый талантливый человек не сможет полностью раскрыть свой потенциал без поддержки эффективной команды. Поэтому я считаю назначение Сырского куда более значимым, чем просто приход нового главкома. Это символизирует восход нового поколения офицеров, включая тех, кто с 2014 года зарекомендовал себя на поле боя, достигнув генеральских званий и доказав свою компетентность как искусных стратегов. Это назначение обещает существенные позитивные перемены, ведь операции теперь будут планироваться на высочайшем уровне специалистами, которые не просто знают теорию, но и имеют непосредственный успешный опыт на поле боя.

Поэтому я убежден, что его команда будет действовать объективно. Что же касается личности Сырского, то мнения о нем разнятся. Считается, что он отличается излишней жесткостью. Будучи человеком с советским военным образованием, он, по всей видимости, относится к потерям личного состава и боевой техники без чрезмерной трагичности. Тем не менее, стоит отметить, что наиболее успешные операции украинской армии были проведены под его руководством. Он играл ключевую роль в обороне Киева в 2022 году и координировал харьковскую наступательную операцию. У меня есть основания полагать, что, несмотря на его «старомодность» и советские корни, Сырский является прогрессивным руководителем. Согласно некоторым данным, именно под его командованием началось активное использование дронов и назначение специализированных операторов для их управления. Люди, как правило, адаптируются и меняются, особенно когда меняются их роли и обязанности. Поэтому я с оптимизмом отношусь к этому назначению. В конце концов, человек — это сложная личность, и окончательные выводы можно будет сделать, оценив его деятельность.

Об использовании беспилотников: на заре конфликта в социальных сетях активно распространялись видеозаписи, демонстрирующие, как беспилотники типа «Байрактар» уничтожают колонны военной техники. С тех пор ситуация претерпела изменения. Были периоды, когда существовали сомнения в их полной интеграции в военную стратегию. На сегодняшний день вопрос стоит иначе: можно ли утверждать, что дроны стали неотъемлемой частью военных действий?

Я хотел бы особо подчеркнуть причины, по которым «байрактары» не сыграли решающей роли в этом конфликте. Важно осознавать, что столкновение двух государств с развитыми системами ПВО значительно снижает шансы на эффективное использование не только беспилотников, но и других военных комплексов. Ни одна из сторон не может близко подвести свою авиацию к линии фронта без риска быть обнаруженной и уничтоженной. Мы имеем дело с конфликтом между двумя мощными странами, обладающими сложной и многоуровневой системой ПВО.

Стоит также отметить, что военная сфера стоит на пороге революции. Мы находимся в преддверии кардинальных изменений как в стратегии строительства вооруженных сил, так и в подходах военной науки. После украинского конфликта потребуется пересмотреть существующие военные концепции. Развитие разведывательных технологий, включая дроны, сделало невозможным незаметное сосредоточение батальонов или бригад на отдельных участках фронта. Вопрос о том, как осуществлять наступление, становится все более актуальным.

До начала конфликта в Украине классические стратегии, включая подходы НАТО и российско-советскую школу, предполагали концентрацию сил на направлении наступления. Однако сегодня это оказалось под вопросом. Изменение философии ведения боевых действий неизбежно. Украинская армия активно использует наземные, воздушные и морские дроны, которые кардинально изменили баланс сил, особенно в Черном море.

Благодаря морским дронам, без собственного флота удалось уничтожить значительную часть военно-морского флота противника и заставить его отступить. В силу технологических особенностей и многочисленных препятствий на суше, наземные дроны пока не имеют столь же решающего влияния на исход сражений, как их морские и воздушные аналоги.

Однако, как показывает опыт войны в Украине, дроны стали ключевым элементом ведения боевых действий. Они позволяют в реальном времени обнаруживать и корректировать огонь по вражеским подразделениям, существенно изменяя тактику ведения боев. Таким образом, современный конфликт подтверждает эволюцию военной мысли и методов использования военной техники. Сегодняшняя война — это прежде всего столкновение дронов и артиллерии, где традиционные компоненты армии, такие как сухопутные войска и пехота, теряют свое прежнее доминирующее значение.

Мы видим, как дроны потопили немало военных кораблей России. С чем это связано? Недавно был потоплен также ракетный катер «Ивановец», до этого также был крейсер «Москва».

Технологическое превосходство Украины значительно способствует ее успехам в действиях против противника. Например, дрону, запущенному из Одесской области, для достижения цели требуется преодолеть десятки километров. Наземная дальность действия дронов ограничена 50–70 км, это верхний предел.

Однако, благодаря использованию спутниковых систем связи, дроны обладают практически неограниченной дальностью действия, в то время как у России отсутствуют аналогичные системы. Российская сторона не уделяла должного внимания разработке морских беспилотников. Хотя сейчас предпринимаются некоторые попытки, преимущество уже упущено.

К моменту, когда Россия сможет предложить что-то сопоставимое с украинской моделью, Украина уже будет использовать еще более усовершенствованные технологии. Они уже разработали подводные дроны и, в случае дальнейшего развития этого направления, российскому флоту в Черном море будет крайне трудно выполнять свои боевые задачи.

Можно ли уже сегодня говорить, что идет формирование нового миропорядка? Каким он может быть? В России часто говорят о так называемом «многополярном мире». Обычно говорят, что происходит закат гегемонии США. В целом такой дискурс присутствует в российском поле. Но с учетом того, что последние два года Россия увязла в Украине, что можно по этому поводу сказать?

Безусловно, война такого масштаба привела к изменениям в миропорядке, и этот процесс продолжается. Соединенные Штаты уже официально признают отсутствие прежнего стратегического преимущества. Мир, существовавший до начала конфликта в Украине, радикально изменился. Вопрос в том, к каким итогам это приведет.

Исход войны России и Украины окажет значительное влияние на будущее миропорядка. В случае победы России множество стран, включая государства Центральной Азии, Южного Кавказа и часть Восточной Европы, могут оказаться под ее влиянием.

Роль Соединенных Штатов в новых геополитических реалиях остается неопределенной, ведь без их масштабной поддержки полная военно-политическая победа Украины над Россией кажется маловероятной. Даже перспектива мирных переговоров, возможная при усталости России, лишь отсрочит возможность нового конфликта, не решая коренных проблем.

В этом контексте активизировался Иран, стремясь расширить свое влияние, особенно на Ближнем Востоке. Это также связано с войной в Украине, поскольку в случае ослабления России, ключевого стратегического союзника Ирана, последний также столкнется с трудностями в реализации своих амбиций. Иран уже имеет значительное влияние в Ираке, Сирии и Йемене. Применяемые Ираном методы расширения своей зоны влияния, нарушающие основы международного порядка и угрожающие безопасности и стабильности, вызывают серьезные опасения.

Мы заговорили о странах региона, таких как Иран. Какова роль других стран этого региона, например стран тюркского мира, на конфликт. Как итоги войны повлияют на эти страны?

Формирование Российской Федерации существенно повлияло на раскол и замедление развития тюркского мира. Однако с ослаблением российской имперской власти тюркский мир имеет все шансы на возрождение. Это стало бы актом исторической справедливости.

Мы близкие и братские народы, и в эпоху глобальных вызовов могли бы объединиться для решения общих проблем. Сотрудничество в рамках Организации тюркских государств (ОТГ) открывает обширные перспективы, включая экономический рост, укрепление оборонных способностей и создание новых рабочих мест.

Если страны тюркского мира, насчитывающие около 200 млн человек, начнут активно поддерживать друг друга в экономической сфере, их потенциал может сравняться с возможностями Европейского союза. Эта география обретет стабильный экономический рост, высокий уровень жизни и качественное здравоохранение, став зоной стабильности и безопасности.

Но опять же, ОТГ уже сделала первые шаги. Однако, если Россия будет усиливаться, она, конечно же, не допустит укрепления этого союза. Поэтому многие процессы здесь напрямую зависят от российско-украинской войны. Это крупная конвенциональная война, результаты которой приведут к формированию новой системы сдерживания и балансов на нашем континенте.

Говоря о сдерживании, что можно сказать по поводу неизвестных переменных в российско-украинской войне. В какой-то момент казалось, что Запад активно помогает, а потом эта помощь была более сдержанной. Такие моменты усложняют прогнозирование.

Я считаю, что недальновидная стратегия Соединенных Штатов Америки в дозировании военной помощи привела к разжиганию конфликтов на Ближнем Востоке и к российско-украинской войне. США продемонстрировали себя как слабый игрок, чем воспользовался Иран, что привело к дестабилизации Ближнего Востока. США дошли до того, что им угрожают повстанцы небольшой страны.

Однако стратегия мира также показала свою несостоятельность. Страны западного мира уже не оглядываются на США: они наращивают производство оружия и передают производственные линии Украине.

Мы видим более координированную, масштабную и целенаправленную военную помощь. В ответ на это Российская Федерация также переходит на военные рельсы. Сценария отступления украинской армии и потери новых территорий не существует. Ключевой вопрос — на каком уровне украинская армия сможет поддерживать темп истощения.

Включение США и Европы в конфликт на полную катушку может привести к тому, что Украина добьется такого градиента военного и экономического истощения Российской Федерации, что война станет для нее неподъемной, а страна двинется к экономическому краху.

Однако сложно прогнозировать, включатся ли США в конфликт по полной. Мы видим, что США не могут принять закон в течение месяца. К концу года начнется правление нового президента, и его видение ситуации может отличаться. Поэтому делать прогнозы сложно. Но с учетом растущей помощи со стороны Европы украинская армия будет способна защищаться и наносить противнику чувствительные удары.

На фоне ослабления России возникает вопрос: как будет развиваться Китай? Некоторые говорят о его возможном усилении и даже экспансии в Восточной Сибири.

Стоит отметить, что подобные заявления часто исходят из американских источников, которые склонны демонизировать образ Китая. Однако важно понимать, что Китай никогда не свергал государства и не бомбил чужие города.

Это ответственная сверхдержава, которая, скорее всего, будет использовать свою «мягкую силу» в условиях ослабления России. При распаде Российской Федерации Китай может цивилизованным путем присоединить к себе часть ее территории. Однако не стоит ожидать от него каких-то неординарных действий.

Китайская культура не приемлет войну как средство достижения целей, и страна с большой осторожностью относится к применению военной силы. Несмотря на то, что Китай часто называют «демоном», он, как сверхдержава, причинил меньше всего горя другим странам и народам. Исключением является ситуация с уйгурами, которые подвергаются притеснениям.

Почти два года прошло с начала военных действий в Украине. Какие итоги можно подвести? Какую дорогу прошла страна? Немногие предполагали, что война затянется на два года. Каковы дальнейшие действия Украины и России? Чего ожидать в будущем?

Возможно, после выборов Россия объявит мобилизацию. Наступательный потенциал Российской Федерации сейчас исчерпывается, и для сдерживания линии фронта, сохранения инициативы и избежания полного истощения ей, скорее всего, потребуется мобилизация. Эта новая волна мобилизации может продлить войну еще на 6 месяцев — год. Важно понимать, что вопрос не только в военных действиях.

В истории России был случай, когда она потерпела военное поражение из-за экономического краха (1917–1919 гг.). Я думаю, что только так Россия может отказаться от войны. Ведь человеческая жизнь для России не имеет ценности. Ради своих целей она может пожертвовать 500 тыс., миллионом людей. Но экономика — это такая штука, без денег воевать невозможно.

Кстати, США, хоть и сократили финансовую помощь, стали точечно использовать санкции, закрывая лазейки для Российской Федерации. Недавно они запретили импорт российских алмазов и выборочно применили санкции к импортерам нефти, которые покупают ее у России дороже, чем установленный ценовой потолок. Усиление этих экономических инструментов, вкупе с ударами украинских дронов по нефтегазовой инфраструктуре, будет усиливать экономический крах России. В этой беседе я хотел показать, от скольких факторов зависит ситуация на поле боя. Абсолютно точно предсказать будущее невозможно. Поэтому я считаю, что война, как минимум, продолжится в 2024 году.