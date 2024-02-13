Турция придает первостепенное значение единству и территориальной целостности Ливии и готова поддерживать процесс диалога в стране, сохраняя при этом легитимность Правительства национального единства. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с Абдулхамидом Дибейбе.

По информации Управления по связям Администрации президента Турции, встреча прошла на полях Всемирного правительственного саммита в Дубае, где турецкий лидер участвовал в качестве почетного гостя.

Глава государства подчеркнул, что Турция продолжит усилия, направленные на нахождение устойчивого и долгосрочного решения в Ливии, вкладывая свои ресурсы в обеспечение мира и стабильности в регионе.