ТУРЦИЯ
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Целостность Ливии – приоритет Турции
На полях Всемирного правительственного саммита в Дубае президент Турции встретился с премьер-министром Правительства национального единства Ливии Абдулхамидом Дибейбе
Целостность Ливии – приоритет Турции
Фото: АА / Others
13 февраля 2024 г.

Турция придает первостепенное значение единству и территориальной целостности Ливии и готова поддерживать процесс диалога в стране, сохраняя при этом легитимность Правительства национального единства. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с Абдулхамидом Дибейбе.

По информации Управления по связям Администрации президента Турции, встреча прошла на полях Всемирного правительственного саммита в Дубае, где турецкий лидер участвовал в качестве почетного гостя.

Глава государства подчеркнул, что Турция продолжит усилия, направленные на нахождение устойчивого и долгосрочного решения в Ливии, вкладывая свои ресурсы в обеспечение мира и стабильности в регионе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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