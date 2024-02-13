«В соответствии с заявлением, подписанным 10 ноября 2020 года лидерами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, мандат российских миротворцев в Азербайджане истекает в 2025 году», — отметил Гаджизаде, отреагировав тем самым на высказывание российского посла в Баку Михаила Евдокимова.

Гаджизаде подчеркнул важность регулярных встреч и дискуссий относительно деятельности миротворческого контингента после антитеррористической операции Азербайджана в Карабахе в сентябре 2023 года.

«Учитывая масштабное минирование территорий Азербайджана армянскими военными в последние три года и проблему неразорвавшихся боеприпасов, необходимы консультации для координирования усилий по устранению этих угроз», — указал Гаджизаде.

Ранее посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов в беседе с «Известиями» упомянул, что российская и азербайджанская стороны согласовывают даты следующего раунда переговоров относительно пребывания российского миротворческого контингента в Карабахе с учетом приближающегося окончания срока в 2025 году.