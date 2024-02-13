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Париж проснулся
Франция ввела запрет на въезд для 28 еврейских поселенцев, обвиняемых в насилии против палестинцев на Западном берегу
Париж проснулся
Еврейские поселенцы на Западном берегу / Фото: Reuters / Others
13 февраля 2024 г.

Во вторник Министерство иностранных дел Франции осудило действия поселенцев и призвало израильские власти принять меры для прекращения нападений и привлечения виновных к ответственности.

«Франция решительно осуждает это неприемлемое насилие и подчеркивает ответственность израильских властей за его прекращение и судебное преследование виновных», — говорится в заявлении министерства.

Помимо этого, Франция поддержала идею введения санкций против еврейских поселенцев на уровне Европейского Союза и заявила о готовности сотрудничать с европейскими партнерами для достижения этой цели.

В конце сообщения подчеркивается, что поселенческая деятельность противоречит международному праву и подрывает возможность создания жизнеспособного палестинского государства, необходимого для мирного сосуществования израильтян и палестинцев.

Ранее президент США Джо Байден также одобрил введение санкций против израильских поселенцев, обвиняемых в совершении нападений на палестинцев на территории Западного берега реки Иордан. В рамках наложенных санкций поселенцам будет отказано в доступе к активам в Соединенных Штатах, включая недвижимость, а также к операциям в американской финансовой системе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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