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Сырский настроен решительно
Новый главком ВСУ указал на возвращение к международно признанным границам Украины как на единственный сценарий завершения войны
Сырский настроен решительно
Александр Сырский / Фото: Reuters / Others
13 февраля 2024 г.

Украина рассматривает возвращение к собственным границам и полное восстановление территориальной целостности единственным возможным вариантом завершения войны с Россией. Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал в интервью ZDF.

«Все основывается на том, что мы должны окончить войну выходом на наши границы. Других вариантов не рассматривается, потому что другого выхода у нас просто нет. Это во-первых», — заявил Сырский.

Главком ВСУ акцентировал на важности единства и мобилизации всего общества вокруг этой цели, подчеркнув, что «необходимо всем» напрячься для достижения мира.

Сырский также заявил о важности самостоятельности в военных вопросах: «Если нет помощи от союзников - нужно наладить собственное производство».

Генерал-полковник подтвердил, что процесс уже начат и призвал «рассчитывать на собственные силы». Улучшение тактики и сохранение жизни украинских солдат остаются приоритетом для командования, подчеркнул Сырский.

Напомним, что смена на посту главнокомандующего произошла на прошлой неделе, когда президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности, назначив на его место Александра Сырского, ранее занимавшего должность командующего Сухопутными войсками ВСУ.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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