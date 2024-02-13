Правительство Южно-Африканской Республики направило запрос в Международный суд Организации Объединенных Наций с просьбой рассмотреть возможность принять меры для защиты прав палестинцев в секторе Газа. Это произошло на фоне заявлений Израиля об усилении военных операций в городе Рафах.

«Правительство направило в Международный суд ООН срочный запрос на рассмотрение вопроса о том, требует ли объявленное Израилем решение о расширении военных операций на Рафах того, (...) чтобы суд использовал свои полномочия с целью предотвратить дальнейшее неминуемое нарушение прав палестинцев в секторе Газа», — указано в заявлении на сайте президента ЮАР Сирила Рамафосы.

ЮАР выразила серьезную обеспокоенность по поводу военного наступления в Рафахе, которое, по их мнению, приведет к масштабным жертвам среди гражданского населения и разрушениям.

«Это было бы серьезным и непоправимым нарушением как Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него, так и постановления суда от 26 января 2024 года», — подчеркивается в документе.

Международный суд ООН уже вынес постановление, требующее от Израиля предпринять меры для защиты палестинцев в Газе. Недавний рейд израильских военных в Рафахе, несмотря на обещания премьер-министра Биньямина Нетаньяху об эвакуации мирных жителей, привел к новым жертвам среди палестинцев.

По последним данным Минздрава сектора Газа, общее число погибших в результате вторжения Израиля в осажденный анклав достигло 28 473 человека, а раненых — 68 146.