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Провал переговоров России и США?
Предложение Путина через посредников отвергнуто Вашингтоном. Участие Киева - ключевое условие для США
Провал переговоров России и США?
Джо Байден и Владимир Путин / Фото: Reuters / Others
13 февраля 2024 г.

Соединенные Штаты отклонили предложение президента России Владимира Путина о прекращении огня в Украине, что подразумевало бы заморозку конфликта.

С таким утверждением выступило агентство Reuters со ссылкой на российские источники. Переговоры, шедшие между посредниками с обеих сторон, не увенчались успехом, что продемонстрировало серьезное расхождение позиций двух ведущих ядерных держав.

При этом источник Reuters в Вашингтоне отрицает информацию о каких-либо официальных и неофициальных контактах и заявляет, что Вашингтон не стал вести переговоры без участия Киева.

Российская сторона через различных посредников, включая арабских партнеров на Ближнем Востоке, выразила готовность к прекращению огня, требуя при этом контроль над оккупированными украинскими территориями.

«Контакты с американцами ни к чему не привели», — заявил один из российских чиновников, предпочтя остаться анонимным. Другой источник указал, что американская сторона, действуя через посредников, сообщила о невозможности обсуждения прекращения огня без участия Украины, что привело к неудаче переговоров.

«С американцами все провалилось», — подтвердил третий источник, осведомленный о ходе дискуссий.

Официальные органы власти, включая Кремль, Белый дом, Госдепартамент США и ЦРУ, отказались комментировать ситуацию.

ИСТОЧНИК:Reuters
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