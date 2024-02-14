На золотом руднике в восточной Турции сошел огромный оползень

Гигантский оползень сошел на золотом руднике провинции Эрзинджан. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как огромный склон горы устремился вниз по ущелью. По данным губернатора провинции, под землей могли остаться рабочие рудника. Их точное число пока неизвестно. Ведутся поисково-спасательные работы. #trtнарусском #турция #оползень #рудник #эрзинджан #золотойрудник #trtrussian