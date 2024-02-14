Польские фермеры планируют полностью заблокировать все пункты пересечения границы с Украиной 20 февраля. Об этом 13 февраля сообщил профсоюз аграриев Польши.

Местные сельхозпроизводители выступают против решения ЕС ввести послабления для украинской аграрной продукции. В Варшаве опасаются, что эти меры вызовут недобросовестную конкуренцию и демпинг со стороны украинских фермеров.

Неделей ранее польские аграрии начали 30-дневную забастовку, в ходе которой блокировали дороги по всей стране, а также пограничные переходы с Украиной.

«20 февраля в рамках 30-дневной всеобщей забастовки фермеров все акции протеста будут направлены на полную блокаду всех пунктов пересечения границы между Польшей и Украиной и протесты в полях, на сельхозугодьях», — заявили фермеры профсоюза «Солидарность».

«Будут заблокированы не только погранпереходы, но и узлы связи, подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам», — уточнили аграрии.

Польские сельхозпроизводители протестуют уже больше месяца, как и их европейские коллеги в Германии, Франции, Испании и Италии. Фермеры по всей Европе в январе начали протесты против ограничений, налагаемых на них мерами ЕС по борьбе с изменением климата, а также против роста затрат и отмены субсидий на топливо.

В Польше фермеры особенно активно жалуются на влияние импорта дешевых продуктов питания из Украины. В 2022 году фермеры заставили правительство страны ввести эмбарго на ввоз украинской пшеницы. Аналогичные меры ввели и другие центральноевропейские соседи Киева, опасаясь протестов местных фермеров.

Кроме того, 20 февраля фермеры планируют провести марш на столицу страны Варшаву и окружить ее со всех сторон. Аналогичную тактику ранее использовали фермеры Франции, окружившие в кольцо Париж.

Тем временем в Чехии местная Аграрная палата страны заявила, что 22 февраля группы фермеров со всей Центральной и Восточной Европы соберутся на границах своих стран, чтобы провести совместный день протеста.

Чешские фермеры начнут свои протесты 20 февраля с блокады движения транспорта в Праге.