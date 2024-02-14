Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте правовой информации.

Законопроект был внесен на рассмотрение Государственной думы в конце января 2024 года и быстро прошел все этапы согласования. 31 января он был единогласно одобрен депутатами, а 7 февраля получил одобрение Совета Федерации.

Согласно новому закону, власти теперь могут конфисковывать «деньги, ценности и прочее имущество», если оно использовалось или предназначалось для «деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации».

В законе перечислены несколько статей, по которым может быть осуществлена конфискация имущества у осужденных. Среди них распространение фейков о российской армии, дезертирство, неисполнение приказов, участие в нежелательных организациях, а также «публичные призывы, направленные против безопасности государства». Большинство этих статей были внесены в Уголовный кодекс или ужесточены после событий в Украине.

По мнению председателя Государственной думы Вячеслава Володина, принятое решение «позволит наказывать тех, кто ведет деятельность против своей страны, лишать этих негодяев почетных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности».

Ранее депутат от ЛДПР Андрей Луговой выразил аналогичную позицию. «Любой, кто попытается нанести ущерб родине, лишится всего и подохнет там, за пределами нашей страны, как последняя собака», — пояснил он смысл законопроекта.

Однако Уголовный кодекс предусматривает, что конфискация может касаться только имущества, полученного в результате преступления или использованного для его осуществления.