ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
«Фейки» о российской армии будут стоить дорого
Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества у лиц, осужденных по ряду статей, включая распространение «фейков» о российской армии
«Фейки» о российской армии будут стоить дорого
Photo: Reuters / Reuters
14 февраля 2024 г.

Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте правовой информации.

Законопроект был внесен на рассмотрение Государственной думы в конце января 2024 года и быстро прошел все этапы согласования. 31 января он был единогласно одобрен депутатами, а 7 февраля получил одобрение Совета Федерации.

Согласно новому закону, власти теперь могут конфисковывать «деньги, ценности и прочее имущество», если оно использовалось или предназначалось для «деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации».

В законе перечислены несколько статей, по которым может быть осуществлена конфискация имущества у осужденных. Среди них распространение фейков о российской армии, дезертирство, неисполнение приказов, участие в нежелательных организациях, а также «публичные призывы, направленные против безопасности государства». Большинство этих статей были внесены в Уголовный кодекс или ужесточены после событий в Украине.

По мнению председателя Государственной думы Вячеслава Володина, принятое решение «позволит наказывать тех, кто ведет деятельность против своей страны, лишать этих негодяев почетных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности».

Ранее депутат от ЛДПР Андрей Луговой выразил аналогичную позицию. «Любой, кто попытается нанести ущерб родине, лишится всего и подохнет там, за пределами нашей страны, как последняя собака», — пояснил он смысл законопроекта.

Однако Уголовный кодекс предусматривает, что конфискация может касаться только имущества, полученного в результате преступления или использованного для его осуществления.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us