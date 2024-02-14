Министерство иностранных дел Азербайджана раскритиковало заявления верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля.
«Мы осуждаем и отвергаем необоснованные обвинения в адрес Азербайджана, озвученные Жозепом Боррелем 13 февраля во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном», — говорится в заявлении ведомства.
«Обеление верховным представителем Армении, совершившей акт вооруженной агрессии, рассматривается как закрытие глаз на ее военную провокацию. К сожалению, после 5 месяцев стабильной ситуации ЕС пренебрежительно относится к факту ранения азербайджанского военнослужащего», — уточнили в МИД.
12 февраля Погранслужба Азербайджана заявила, что накануне ВС Армении дважды обстреляли пограничный пункт в районе села Коллугышлаг, «на участке азербайджано-армянской условной государственной границы». По данным погранслужбы, в результате армянской атаки был ранен один рядовой ВС Азербайджана.
В ответ Баку провел операцию «Возмездие», ответив на неспровоцированные атаки со стороны армянских пограничников.
Как уточнили в МИД республики, «реакция Азербайджана на провокацию была абсолютно адекватной и носила локальный характер. Эти ответные меры помешали Армении продолжить военную эскалацию».
В Министерстве заявили, что предложение Борреля «об отводе сил не имеет практического значения и вызывает сожаление».
«ЕС должен принять во внимание тот факт, что наемники, дислоцированные Арменией в приграничных районах под «патронажем миссии Евросоюза», ставят под угрозу жизни азербайджанских военнослужащих и мирных жителей», — подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, в министерстве заявили, что «недопустимо называть жителей армянского происхождения, добровольно покинувших Карабахский экономический регион Азербайджана, вынужденными переселенцами».
Также Баку раскритиковал Борреля за то, что тот использует «несуществующие названия, такие как «Нагорный Карабах», в отношении этого региона, который является территорией Азербайджана».
В МИД республики обвинили Борреля в том, что тот «находится под влиянием армянской пропаганды» и «занимает одностороннюю проармянскую позицию».