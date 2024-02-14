Министерство иностранных дел Азербайджана раскритиковало заявления верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля.

«Мы осуждаем и отвергаем необоснованные обвинения в адрес Азербайджана, озвученные Жозепом Боррелем 13 февраля во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном», — говорится в заявлении ведомства.

«Обеление верховным представителем Армении, совершившей акт вооруженной агрессии, рассматривается как закрытие глаз на ее военную провокацию. К сожалению, после 5 месяцев стабильной ситуации ЕС пренебрежительно относится к факту ранения азербайджанского военнослужащего»‎, — уточнили в МИД.

12 февраля Погранслужба Азербайджана заявила, что накануне ВС Армении дважды обстреляли пограничный пункт в районе села Коллугышлаг, «на участке азербайджано-армянской условной государственной границы». По данным погранслужбы, в результате армянской атаки был ранен один рядовой ВС Азербайджана.

В ответ Баку провел операцию «‎Возмездие»‎, ответив на неспровоцированные атаки со стороны армянских пограничников.

Как уточнили в МИД республики, «‎‎реакция Азербайджана на провокацию была абсолютно адекватной и носила локальный характер. Эти ответные меры помешали Армении продолжить военную эскалацию».

В Министерстве заявили, что предложение Борреля «‎об отводе сил не имеет практического значения и вызывает сожаление‎»‎.

«‎ЕС должен принять во внимание тот факт, что наемники, дислоцированные Арменией в приграничных районах под «патронажем миссии Евросоюза», ставят под угрозу жизни азербайджанских военнослужащих и мирных жителей‎»‎, — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в министерстве заявили, что «‎‎недопустимо называть жителей армянского происхождения, добровольно покинувших Карабахский экономический регион Азербайджана, вынужденными переселенцами‎»‎.

Также Баку раскритиковал Борреля за то, что тот использует «‎несуществующие названия, такие как «Нагорный Карабах», в отношении этого региона, который является территорией Азербайджана»‎.

В МИД республики обвинили Борреля в том, что тот «‎‎находится под влиянием армянской пропаганды» и «‎занимает одностороннюю проармянскую позицию»‎.