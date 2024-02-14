Беспилотники израильской армии предупреждают людей об эвакуации

Израильские военные использовали беспилотник, чтобы предупредить палестинцев об эвакуации из больницы Насер в Хан-Юнусе. Но в то же время сообщается, что при этом снайперы обстреляли толпу людей, которые покидали здание. На видео попало безжизненное тело палестинца. #trtнарусском #палестина #эвакуация #израиль #беспилотники #расстрел #палестина #больница #газа #снайпер #trtrussian