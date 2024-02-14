ПОЛИТИКА
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В Неаполе полиция избила участников пропалестинского митинга
Полиция жестоко избила участников пропалестинского митинга в Неаполе. Он состоялся после того, как итальянский рэпер тунисского происхождения Гали призвал во время музыкального фестиваля «остановить геноцид» в Газе. В ходе столкновений пострадали пять полицейских и столько же участников митинга. #trtнарусском #италия #митинг #неаполь #палестина #пропалестинскиймитинг #митинг #протест #газа #полиция #геноцид #trtrussian
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14 февраля 2024 г.
Истории
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