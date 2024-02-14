Самолет вылетел из Турции в 07:00 по местному времени и почти через два часа приземлился в Эль-Арише.

Помимо 1,5 тонн медицинских препаратов, самолет типа A-400M также доставил из турецкого города Кайсери в Египет 12 медиков — врачей и медсестер.

Выгрузка завершена. Тот же самолет отправится из Эль-Ариша в Анкару с больными и детьми из сектора Газа под опекой турецких медиков.

2,3 млн жителей Газы страдают от нехватки продовольствия, воды и лекарств из-за массированных бомбардировок Израиля с воздуха, суши и моря, а также полной блокады эксклава.

Ранее в Министерстве иностранных дел Турции предупреждали, что дальнейшие атаки на Рафах усугубят гуманитарную катастрофу в секторе Газа и нанесут ущерб усилиям по достижению стабильного перемирия в регионе.

«Мы призываем международное сообщество, в первую очередь Совет Безопасности ООН, предпринять необходимые шаги для прекращения израильских агрессивных действий», — гласит заявление ведомства.

Рафах находится на границе с Египтом на юге сектора Газа. Здесь пребывают тысячи палестинцев, вынужденных бежать из-за израильских атак. Почти половина 2,3-миллионного населения Газы проживает в этом городе.

На сегодняшний день количество жертв атак Израиля превысило 28,4 тыс. человек, среди которых в основном женщины и дети. Более 68,1 тыс. жителей палестинского эксклава получили ранения.