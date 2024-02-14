Суд в Стамбуле приговорил к лишению свободы 17 человек за шпионаж в пользу «‎Моссада»‎. Арестованные предоставляли израильской спецслужбе информацию о турецких компаниях.

Согласно документам суда, Сельчук Кучуккая получил 26 лет и восемь месяцев тюремного заключения за «политический и военный шпионаж, угрозы отдельным лицам, а также незаконное получение или распространение персональных данных».

Дженк Биртюрк, Фатма Биртюрк и Муса Кус были приговорены к 18 годам и четырем месяцам тюремного заключения, а Эмре Биртюрк получил восемь лет и девять месяцев лишения свободы за те же преступления.

Кроме того, еще 11 человек были приговорены к шести годам и трем месяцам за шпионаж в пользу Израиля.

На Серкана Оздемирчи, скрывающегося от правосудия по этому делу, до сих пор имеется ордер на арест, а материалы его дела отделены от дел остальных 16 человек.

Все арестованные члены шпионской сети, как следует из материалов суда, торговали секретными данными и передали Израилю значимую информацию о деятельности турецких компаний и их внутреннем устройстве.

Ранее генпрокуратура Стамбула представила 228-страничное обвинение, которое стало основанием для их обвинительного приговора. Силовики отмечают: Сельчук Кучуккая, известный под псевдонимом «Танер Сезгин», связался с израильской разведкой через Оздемирчи. Последнего ранее исключили из ВС Турции за принадлежность к террористической организации FETÖ.

Оздемирчи попросил Кучуккая изучить и передать информацию о трех турецких компаниях и их владельцах. Эти данные составляют коммерческую тайну, говорится в материале прокуратуры.

Затем Кучукккая использовал методы зашифрованной связи, чтобы связаться с людьми, назвавшими себя Хосе-Хорхе Сатиа, Томасом Альфонсо и Раулем, сотрудниками израильской разведки. Как уточняет суд, истинные личности этих людей установить не удалось.

Задержанные участники шпионской сети, как отмечается в деле, говорили о себе, что работают в сфере инвестиций, консалтинга и страхования в Сингапуре, Азии и Европе. Они представлялись сотрудниками компании «Ангелы Азии». Злоумышленникам удалось получить информацию о турецких компаниях, которую затем они передали члену «Моссада‎»‎ Томасу Альфонсо.