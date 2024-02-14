Из Турции в Египет прибыл самолет с медоборудованием для жителей Газы

Из Кайсери в Египет прибыл турецкий военный самолет с медицинскими препаратами и оборудованием для жителей сектора Газа. Всего было доставлено 1,5 тонны груза. Этим же самолетом в Египет прибыли 12 медицинских работников. На обратном пути военный борт заберет с собой для лечения в Анкару палестинцев, которым необходима срочная медицинская помощь. #trtнарусском #турция #египет #помощь #палестинцы #рафах #геноцид #израиль #палестина #газа #trtrussian