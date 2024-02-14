По мнению главы федерального агентства по делам СНГ, соотечественников за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгения Примакова, последние заявления руководителя МДО Шерзода Кудратходжи содержат признаки «русофобии».

Примаков подчеркнул, что Россотрудничество прекратит всякое взаимодействие с упомянутыми организациями, пока Кудратходжа не представит «убедительных и достоверных извинений».

Примаков назвал Кудратходжу «отщепенцем, которого, очевидно, очень плохо воспитали его родители». Он также намекнул что Кудратходже и его близким будут запрещены въезд в Россию, возможность учиться и заниматься бизнесом в «стране, которую он столь яростно не любит».

13 февраля на YouTube-канале блогера Кирилла Альтмана вышло интервью с Шерзодхоном Кудратходжой, который является ректором Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана, а также главой Национальной медиа-ассоциации и Общественного совета МДО.

В ходе беседы чиновник затронул тему изучения государственного языка переселенцами. Он отметил, что люди из различных уголков бывшего СССР, которые восстанавливали Ташкент после землетрясения 1966 года, за 40-60 лет так и не освоили узбекский язык.

«Как утверждал Карл Маркс, говорят, что это высказывание принадлежит ему, язык страны, где он живет, не знают два человека: это оккупант или идиот, то есть человек, не способный мыслить или читать», — заявил Кудратходжа.

Он призвал представителей других национальностей, не говорящих на узбекском языке, определить для себя, кто они — оккупанты или идиоты. Ректор университета журналистики подчеркнул, что имел в виду людей, которые «живут в нашей стране, любят и уважают ее, но не говорят на нашем языке».

«Может быть, кто-то обидится, но я считаю, что это или идиотизм, или продолжение колониального, высокомерного отношения к узбекам, которые сами виноваты в этом. Потому что мы слишком добрые, гостеприимные, мягкие. Увидим кого-то, сразу же забываем свой язык», — добавил Кудратходжа.