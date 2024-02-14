Джефф Безос 7 и 8 февраля продал акции своей компании Amazon на $2 млрд, спустя два дня — на $170 млн, а 13 февраля — еще на $2 млрд. Всего миллиардер за неделю продал свыше 24 млн принадлежащих ему акций компаний.

На котировках Amazon серия продаж акций в значительной степени не сказалась. За последний год они показывают стабильный рост: за 12 месяцев акции выросли более чем на 50%. Рыночная капитализация компании в конце 2023 года достигла рекордных $1,75 трлн.

Безос распродает свою долю в гиганте торговли по заранее согласованной схеме торговых операций. Согласно этому плану, утвержденному в ноябре 2023 года, предприниматель может продать до 50 млн акций фирмы вплоть до 2025 года.

При этом миллиардер остается крупнейшим акционером Amazon — у него остается около 9% всех акций компаний, даже после недавних продаж, следует из данных S&P Capital IQ.

Безос основал Amazon в 1994 году, но ушел в отставку с поста исполнительного директора компании в 2021 году. Он остается исполнительным председателем, но в основном сосредоточился на других предприятиях, включая его космическую группу Blue Origin.

«Blue Origin должна развиваться намного быстрее. И это одна из причин, по которой я оставил свой пост генерального директора Amazon пару лет назад», — говорил Безос в декабре.

Его космическая компания наступает на пятки другому стартапу в этой отрасли — SpaceX миллиардера Илона Маска. В 2022 году ракета Blue Origin совершила неудачный запуск, однако это не остановило Безоса в его космической гонке.

Безос считается одним из самых богатых людей в мире: его состояние превышает $190 млрд, по оценке Forbes. Он также владеет газетой Washington Post и управляет филантропической группой Bezos Earth Fund. После отставки с поста гендиректора миллиардер переехал из Сиэтла в Майами, где теперь ведет роскошный образ жизни среди яхт и частных самолетов. Это, как отмечает Financial Times (FT), жестко контрастирует с его образом скромного менеджера, который он поддерживал, пока руководил Amazon.