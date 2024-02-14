Министр нефтяной промышленности Ирана Джавад Оуджи заявил, что два взрыва вдоль основной сети иранских газопроводов с юга на север были «диверсией». Возможные подозреваемые в его заявлении не упоминались.

«Этот террористический акт саботажа произошел в ночь на среду на сети национальных газотранспортных трубопроводов в двух регионах страны», - сообщил Оуджи в четверг.

Он добавил, что в селах, расположенных рядом с поврежденным трубопроводом, наблюдаются перебои с газом, которые вскоре должны быть устранены. Власти Ирана опровергли сообщения о том, что инцидент привел к отключению газа на промышленных предприятиях и в офисах.

Поврежденный трубопровод протяженностью около 1270 км соединяется с морским газовым месторождением Южный Парс.

Оуджи упомянул похожий инцидент 2011 года, в результате которого было временно прекращено поступление газа в четыре различных региона страны.

По данным Национальной иранской газовой компании, подрыв был совершен на трубопроводах в центральном и южном регионах страны. Оба взрыва повлекли за собой пожары, которые были взяты под контроль. Сообщается также, что жертв нет.

Прежде подобные атаки на газовую инфраструктуру Ирана случались нечасто. За исключением юго-западного региона, где ответственность на себя иногда брали арабские сепаратисты. Официальный Иран обычно связывает предполагаемые «акты саботажа» на своей территории с работой израильских агентов.