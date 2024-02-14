В Рафахе в результате израильских ударов ранены журналисты

Двоих палестинских журналистов Исмаила Абу Омара и Ахмада Матара, тяжело раненых в результате израильских атак, доставили в Европейскую больницу в Хан-Юнусе. Сообщается, что это были целенаправленные авиаудары Израиля по Рафаху на юге Газы. Абу Омару ампутировали правую ногу. Сейчас он находится в критическом состоянии — у него осколочные ранения головы и груди. #trtнарусском #журналисты #палестина #израиль #газа #ранение #trtrussian