ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Корейский кибер-конфликт
Северокорейские хакеры взломали личную электронную почту одного из сотрудников администрации президента Южной Кореи Юн Сук Еля в ноябре 2023 года
Корейский кибер-конфликт
Photo: Reuters / Reuters
14 февраля 2024 г.

Об этом сообщает издание Associated Press со ссылкой на офис южнокорейского лидера.

«Офис Юна заявил, что кибератака затронула только личный аккаунт неопределенного сотрудника, который нарушил протоколы безопасности. Официальные лица не уточнили какая информация была украдена из личной электронной почты сотрудника, но подчеркнули, что общая система безопасности офиса не пострадала», – отмечает издание.

«Мы обнаружили этот случай и приняли необходимые меры», – сообщили в офисе Юна журналистам. Издание также отмечает, что КНДР запускает масштабную хакерскую программу, направленную на кражу крупных сумм денег для финансирования проекта по созданию ядерного оружия и ракет, несмотря на международные санкции.

В феврале лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что у него есть «законное право оккупировать Южную Корею». Он также заявил, что КНДР имеет право в любой момент нанести удар на основании определения Южной Кореи как явного врага.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что комитет ООН по санкциям ведет расследование десятков кибератак, предположительно совершенных КНДР, которые приносят стране до 3 млрд долларов для развития ее ядерной программы.

В докладе ООН отмечается, что несмотря на введенные международные санкции, Северная Корея продолжала активно развивать свою ядерную программу. Под руководством Ким Чен Ына были проведены испытания баллистических ракет, запущен спутник-шпион на орбиту и введена в эксплуатацию «тактическая атомная ударная подводная лодка», которая была добавлена в арсенал страны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us