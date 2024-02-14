Об этом сообщает издание Associated Press со ссылкой на офис южнокорейского лидера.

«Офис Юна заявил, что кибератака затронула только личный аккаунт неопределенного сотрудника, который нарушил протоколы безопасности. Официальные лица не уточнили какая информация была украдена из личной электронной почты сотрудника, но подчеркнули, что общая система безопасности офиса не пострадала», – отмечает издание.

«Мы обнаружили этот случай и приняли необходимые меры», – сообщили в офисе Юна журналистам. Издание также отмечает, что КНДР запускает масштабную хакерскую программу, направленную на кражу крупных сумм денег для финансирования проекта по созданию ядерного оружия и ракет, несмотря на международные санкции.

В феврале лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что у него есть «законное право оккупировать Южную Корею». Он также заявил, что КНДР имеет право в любой момент нанести удар на основании определения Южной Кореи как явного врага.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что комитет ООН по санкциям ведет расследование десятков кибератак, предположительно совершенных КНДР, которые приносят стране до 3 млрд долларов для развития ее ядерной программы.

В докладе ООН отмечается, что несмотря на введенные международные санкции, Северная Корея продолжала активно развивать свою ядерную программу. Под руководством Ким Чен Ына были проведены испытания баллистических ракет, запущен спутник-шпион на орбиту и введена в эксплуатацию «тактическая атомная ударная подводная лодка», которая была добавлена в арсенал страны.