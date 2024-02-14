Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл большой индуистский храм в Объединенных Арабских Эмиратах во время двухдневного визита. В ОАЭ проживает большая индийская диаспора. Поездка Моди включала и выступление на большую аудиторию, где он заявил о намерении пойти на третий срок на предстоящих выборах.

Правительство ОАЭ предоставило 11 гектаров земли под новый храм, построенный индуистской организацией BAPS, зарегистрированной в родном штате Моди. Приблизительная стоимость строительства составляет 95 млн долларов США. Он украшен традиционными каменными скульптурами.

Моди выразил благодарность президенту ОАЭ шейху Мохаммеду бен Зайеду Аль Нахайяну за содействие проекту. Во время визита главы стран подписали несколько соглашений, в том числе о развитии торгового коридора, проходящего от Индии до Европы.

Небольшие индуистские храмы уже существуют в ОАЭ. Несмотря на то, что численность граждан страны составляет всего около 1 млн, почти 9 млн жителей ОАЭ — иностранцы, преимущественно составляющие рабочую силу страны.

«Это символ взаимной любви между индийцами и арабами», — сказал Моди на церемонии открытия храма.

Многие критики Моди — как в Индии, так и зарубежом — отмечают, что при его правлении религиозная поляризация в стране усилилась, и мусульманское меньшинство Индии стало более маргинализированным и третируемым.

Мусульманские общины Индии продолжают выражать тревогу и недовольство по поводу политики, которую они считают репрессивной в их отношении. Моди отрицает эти обвинения. Однако напряженность сохраняется и зачастую переходит ко вспышкам насилия.

Примечательно, что в прошлом месяце Моди торжественно открыл новый храм в Индии, построенный на месте мечети 16 века, разрушенной в ходе религиозных погромов в начале 1990-х годов.