Глава внешнеполитического ведомства ЕС призывает переосмыслить вопрос военной помощи Израилю

«Если вы считаете, что гибнет слишком много людей, возможно, вам следует предоставлять меньше оружия» Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель призвал США и международное сообщество переосмыслить вопрос поставки оружия Израилю на фоне растущих жертв в палестинском секторе Газа. #ЕС #Палестина #Газа #Боррель #Израиль #оружие