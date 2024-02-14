После двусторонних переговоров и встречи делегаций в Каире президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси выступили на совместной пресс-конференции.

Лидеры подписали декларацию о реорганизации заседаний Совета стратегического сотрудничества. Президент Турции также пригласил своего египетского коллегу в Анкару.

«Я рад находиться в Каире после 12 лет по любезному приглашению господина президента. Хочу поблагодарить наших египетских братьев за любезное приглашение», - заявил президент.

Эрдоган подчеркнул значимость инвестиций Египта в оборонную сферу и выразил уверенность в успешном развитии совместных проектов, отметив договоренность увеличить объем торговли между странами до 15 млрд долларов. «Мы стремимся довести отношения между Турцией и Египтом до высокого уровня. Этот визит станет поворотным моментом в наших отношениях», - сказал он.

В контексте образования и туризма, турецкий президент выразил удовлетворение от того, что 22 тысячи египетских студентов записались на курсы в Турции в прошлом году, и объявил о планах укрепления связей в этих сферах.

В своем выступлении Эрдоган также акцентировал внимание на проблеме оккупации палестинских территорий, заявив: «Более 28 тыс. палестинских братьев и сестер стали мучениками. (...) Несмотря на все возражения, правительство Нетаньяху безрассудно продолжает политику оккупации, разрушения и массовых убийств».

Глава государства выразил благодарность за поддержку Египта в доставке гуманитарной помощи.

«Любые попытки выселить народ Газы со своей земли для нас неприемлемы. Мы готовы совместно работать с Египтом для восстановления Газы в среднесрочной перспективе», - заявил президент. Помимо этого, президент Эрдоган отметил, что обсуждались Ливия, Судан и Сомали.

Глава государства подчеркнул полную поддержку территориальной целостности этих стран и решимость увеличивать контакты с Египтом в интересах мира и безопасности.