Президент Алиев на инаугурации: Наша семья – это тюркский мир

«Мы должны приложить совместные усилия для того, чтобы Организация тюркских государств стала важным игроком и центром силы на мировой арене» Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии инаугурации заявил, что одной из важнейшей международных организаций для Баку является Организации тюркских государств (ОТГ), назвав тюркский мир своей семьей. #Азербайджан #Баку #Алиев #инаугурация #ОТГ #семья