Первая леди Турции Эмине Эрдоган посетила центр Египетского Красного Полумесяца в Каире. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.

В своем обращении Эмине Эрдоган рассказала о визите, который был совершен совместно с Энтиссар Амер, супругой президента Египта: «В Каире мы с госпожой Энтиссар Амер посетили Египетский Красный Полумесяц. Я получила подробную информацию о деятельности по организации гуманитарной помощи для Газы. Мы высоко ценим усилия египетских учреждений и НПО по доставке гуманитарной помощи нашим палестинским братьям и сестрам».

Первая леди подчеркнула, что благодаря совместным усилиям Турции и Египта, а также содействию Египетского Красного Полумесяца, в Газу было доставлено более 7 тыс. тонн гуманитарной помощи.

Она также выразила благодарность всем организациям и лицам, задействованным в оказании помощи: «Турция продолжит борьбу за то, чтобы помощь Газе продолжалась бесперебойно. Я хотела бы выразить благодарность всем, кто внес свой вклад в помощь Газе».