«В результате атаки украинского БПЛА в Курском районе произошло возгорание на нефтебазе. По предварительной информации, пострадавших нет. Все спецслужбы в данный момент работают на месте», — сообщил губернатор.

По данным телеграм-канала «112», возгорание произошло на нефтебазе «Полевая», которая подверглась атаке двух дронов. В момент прибытия на территорию предприятия произошло возгорание трех резервуаров с горючим, один из которых частично обрушился.

Как отмечают российские СМИ, загорелся резервуар вместимостью 100 тонн.

Источники отмечают, что нефтебаза была атакована в полпервого ночи 15 февраля. Вспыхнуло два резервуара с дизельным топливом на 1000 и 400 кубических метров.

9 февраля также произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края. Военное ведомство РФ тогда заявило о том, что в течение ночи было уничтожено и перехвачено 19 беспилотников над Краснодарским краем, а также Курской, Орловской и Тульской областями и акваторией Черного моря.

На территории Орловской области четыре беспилотника пытались проникнуть на объекты топливно-энергетического комплекса, но были сбиты.

Атаки беспилотников на Россию стали регулярными с весны 2023 года. При этом БПЛА наносят удары не только по приграничным городам, но и достигают целей в сотнях километров от линии фронта.

Киев, как правило, официально не комментирует атаки по целям в России, хотя источники в украинских спецслужбах неоднократно заявляли, что такие атаки совершаются Украиной.