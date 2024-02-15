Об этом он сказал в ходе интервью корреспонденту ВГТРК.

Журналист спросил у президента: «Для нас кто лучше — Байден или Трамп?»

«Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ», — заявил Путин.

Кроме того, у Путина спросили о его отношении к состоянию здоровья Байдена.

«Я думаю, в США набирает обороты внутриполитическая кампания, предвыборная кампания. Она приобретает все более и более такие острые формы. И нам некорректно вмешиваться в этот процесс. Послушайте, я встречался с Байденом в Швейцарии, это было три года назад. Уже и тогда говорили, что он недееспособен. Ничего подобного я не увидел. Ну да, он подглядывал в свою бумажку, я подглядывал в свою. Ничего такого. А то, что он где-то, выходя из вертолета, ударился головой, ну… Кто у нас где-нибудь не ударялся головой — пусть первый бросит в него камень», — ответил российский лидер.

Стоит отметить, что президент США Джо Байден более остро отзывался о своем российском коллеге.

«Путин — агрессор. Путин начал эту войну», — комментировал американский президент войну в Украине.

Во вторник Байден заявил, что Путин является «диктатором России», и пообещал никогда не преклоняться перед ним.