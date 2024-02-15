Одиннадцать человек, в том числе шестеро детей, были убиты в результате израильских ударов по деревням на юге Ливана в среду, сообщил директор больницы в ливанской Набатее Хасан Вазни. Эту же цифру подтверждает агентство Reuters.

Израиль утверждает, что нанес удары в ответ на ракетный обстрел «Хезболлы», в результате которого в Цфате погиб один человек, еще семь ранены. Эта атака по северу Израиля со стороны шиитского ополчения стала крупнейшей с начала израильского вторжения в Газу в октябре.

Трансграничный ракетный обстрел вызывает опасения по поводу более широкого конфликта между Израилем и группировкой «Хезболла». Стороны ведут обстрелы вдоль границы уже более четырех месяцев.

В результате израильского удара 24 февраля в деревне ас-Савана на юге Ливана погибли женщина и двое ее детей.

По словам директора больницы Хасана Вазни, в результате удара по жилому дому в Набатее погибли еще четыре ребенка, три женщины и мужчина. Семь человек также были ранены, сообщил доктор.

«Жители атакованной Израилем квартиры не имеют никаких связей с «Хезболлой», — уточнил источник агентства AFP, пожелавший остаться неизвестным.

Ранее ливанское государственное национальное агентство новостей (NNA) сообщило, что израильские военные самолеты нанесли удар по дому в ас-Саване на юге Ливана, убив трех членов одной семьи.

Агентство сообщило, что в результате еще одной атаки Израиля на деревню Адшит погиб один человек, который, как объявила «Хезболла», был одним из ее бойцов. Удар ранил еще 10 человек, разрушив здание и причинив значительный ущерб домам поблизости.

В заявлении израильской армии говорится, что «в результате запуска (ракеты), произведенного с территории Ливана по базе на севере Израиля» погиб 20-летний сержант Омер Сара Бенджо.

По словам военных, в ответ израильские истребители нанесли удары по ряду «террористических объектов Хезболлы» в нескольких районах южного Ливана, включая Адшит и ас-Саванну.

Глава израильского генштаба Герци Халеви заявил после встречи с командирами возле ливанской границы, что «следующая кампания Израиля будет в значительной степени наступательной, и мы будем использовать все инструменты и возможности».

«Мы все время усиливаем удары, и «Хезболла» будет платить все более высокую цену», — предупредил военачальник.

Высокопоставленный представитель «Хезболлы» Хашем Сафиддин заявил в среду, что «эта агрессия не останется без ответа».

13 февраля генсек «Хезболлы» Хасан Насралла заявил, что огонь с юга Ливана прекратится, «когда прекратится атака на сектор Газа и будет достигнуто прекращение огня» между палестинскими союзниками группировки ХАМАС и Израилем.

«Если они [Израиль] расширят конфронтацию, мы сделаем то же самое», — уточнил генсек.

Из-за трансграничных перестрелок десятки тысяч людей на юге Ливана и севере Израиля были вынуждены покинуть свои дома.

Растут опасения по поводу нового полномасштабного конфликта между Израилем и «Хезболлой», которые в последний раз воевали в 2006 году.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик предупредил, что «недавняя эскалация действительно опасна и ее следует прекратить».

По данным агентства AFP, в результате трансграничного насилия за последние четыре месяца от израильских ударов по ливанской территории погибли по меньшей мере 252 человека, большинство из которых — бойцы «Хезболлы», но в том числе 37 гражданских лиц.

По данным израильской армии, в Израиле от атак «Хезболлы» погибли 10 солдат и шесть мирных жителей.